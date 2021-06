Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befuhr der 70-jährige Fahrer eines Gespanns, bestehend aus Pkw und Anhänger, die Bodelschwinghstraße in Weimar. Dass dieser an einem Fußgängerüberweg anhalten musste übersah eine hinter ihm fahrende 58-Jährige. Mit ihrem Mazda fuhr sie nahezu ungebremst auf den Anhänger auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Fahrzeuge hingegen erlitten erheblichen Sachschaden. Der Mazda musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Aufnahme des Unfalls und zur Beräumung der Fahrbahn musste die Bodelschwinghstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell