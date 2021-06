Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abwesenheit ausgenutzt

Apolda (ots)

Im Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda, Jenaer Straße kam es am 28.06.2021, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse aus einem neben dem Bett abgestellten Beistellwagen. Eine 79jährige Patientin hatte kurz das Zimmer verlassen, was der oder die Täter ausnutzten, um das Beutegut zu entwenden. In der Brieftasche aus schwarzem Leder befanden sich 40 Euro Bargeld und diverse persönliche Papiere.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell