Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geflüchtet

Apolda (ots)

Am 28.06.2021, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr kam es in der Robert-Koch-Straße in Apolda zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 78jähriger Opel-Fahrer parkte sein Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz vor dem Supermarkt ordnungsgemäß ab. Als er wenig später zurückkam, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter gegen die hintere linke Stoßstange gefahren war und dabei einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ.

