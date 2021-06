Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Schlösser sind noch zu wenig

Weimar (ots)

Mit zwei Schlössern sicherte am Samstagabend eine Frau ihr Fahrrad an einem Fahrradständer nahe der Weimarhalle. Am Sonntagmorgen musste die Weimarerin feststellen, dass das nicht genug war. Über die Nacht baute jemand ihr Vorderrad ab und entwendete dieses.

