Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe eines Buswartehäuschen an der Haltestelle Helmholtzstraße in der Belvederer Allee. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zum Täter gibt es derzeit keine Hinweise.

