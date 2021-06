Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bauholz entwendet

Weimar (ots)

Unter den gestiegenen Preisen für Bauholz muss ein 42-jähriger Tannrodaer jetzt doppelt leiden. Diebe überstiegen in der Nacht zu Sonntag den Zaun zu seinem Grundstück und entwendeten 40 Bretter. Wahrscheinlich waren der oder die Täter zum Abtransport des 3 Meter langen Bauholzes mit einem Fahrzeug am Tatort. Sollten Personen Beobachtungen im Bereich des Ziegeleiweges in Tannroda gemacht haben, werden sie gebeten, sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0 oder E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de)

