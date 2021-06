Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleine Kinder und Betrunkene...

Weimar (ots)

"Er wollte nur mal schauen." Das bekamen Beamte der PI Weimar zur Antwort als sie einen 33-jährigen Mann aus Jena am Sonntagmorgen befragten, was ihn dazu trieb auf einen Kran in der Schillerstraße zu klettern. Der Mann befand sich in ca. 25 Metern Höhe als die Polizisten vor Ort eintrafen. Über den Lautsprecher sprachen sie den Mann an und baten ihn hinunter zu kommen. Während der anschließenden Befragung rochen die Beamten Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille.

