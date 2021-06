Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrertausch

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag befuhren die Beamten die Alexanderstraße in Kranichfeld. Dabei kam ihnen ein Pkw Fiat besetzt mit zwei männlichen Personen entgegen. Das Fahrzeug beschleunigte sofort beim Erblicken des Streifenwagens. Die Beamten wendeten, um es einer Kontrolle zu unterziehen. Zunächst brach der Sichtkontakt ab. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte besagtes Fahrzeug auf einem Hinterhof der Georgstraße beim Ausparken festgestellt werden. Der ursprüngliche Fahrer saß nun auf dem Beifahrersitz und der Beifahrer (zugleich Fahrzeughalter) auf dem Fahrersitz. Der Fahrerwechsel konnte durch Zeugen beobachtet werden. Der Grund konnte schnell in Erfahrung gebracht werden. Der 25-jährige jetzige Beifahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Gegen den jetzigen Fahrer wird eine Anzeige bezüglich des Ermächtigens als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell