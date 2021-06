Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Am Sportplatz randaliert

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag randalierten unbekannte Personen auf dem Gelände des Sportplatzes in Isseroda. Unter anderem wurde die Außenjalousie des Verkaufshäuschens verbogen und es lagen zerschlagene Glasflaschen herum. Das Seilschloss, mit welchem das Tor gesichert war, wurde zerrissen. Die unbekannten Täter hebelten ebenfalls an der Tür zu einem Lagerraum. Ein Eindringen gelang nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

