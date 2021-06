Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Samstag "Am Kirschgarten" in Mönchenholzhausen widerrechtlich Zutritt zum umfriedeten Gelände eines Einfamilienhauses. Dort entwendeten sie ein unter dem Carport abgestelltes E-Bike, welches mittels Schloss an einem Fahrradständer befestigt war. Der Wert des Beuteguts beträgt 630 Euro. An einem daneben abgestellten Moped entstand Sachschaden in Höhe von 120 Euro.

