Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel abgetreten

Weimar (ots)

Am Samstag in der Zeit von 07:40 bis 12:00 Uhr traten unbekannte Täter von einem grauen Pkw Audi, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Humboldtstraße stand, den linken Außenspiegel ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

