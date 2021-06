Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Weimar (ots)

Am Freitag gegen 11 Uhr parkte eine 64-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Paulinenstraße in Blankenhain. Die Frau verstaute ihre Einkäufe im Pkw und brachte dann den Einkaufswagen zurück. Diesen kurzen Zeitraum nutzte ein unbekannter Täter, um aus dem nicht verschlossenen Fahrzeug den auf der Rücksitzbank abgelegten Rucksack zu entwenden.

