Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

Am Samstag parkte ein grauer VW in der Karlstraße längs zur Fahrbahn auf der rechten Seite. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr gegen diesen und verursachte Sachschaden am Stoßfänger hinten links. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt 1.200 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell