Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

Am Freitag gegen 15 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein dunkler Transporter beim Abbiegen von der Meyerstraße in die Friedrich-Ebert-Straße am Betonstein der Baustellenampel hängenblieb. Dabei wurde die Ampelanlage beschädigt. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro. Weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem dunklen Transporter geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

