Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nötigung im Straßenverkehr/ Gefährdung des Straßenverkehrs

Apolda (ots)

Am Samstag, den 26.06.2021 gegen 11:50 Uhr überholte ein Kleintransporter trotz Gegenverkehr rücksichtlos kurz hinter dem Kreisverkehr in Oberroßla einen anderen Pkw. Der Pkw im Gegenverkehr konnte dank schnellen Reaktionsvermögens und starken Bremsen einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt unbeirrt fort und bremste in der Folge den überholten Pkw Fahrer wiederholt aus. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell