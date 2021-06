Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl einer Geldbörse

Jena (ots)

Am Samstag, den 26.06.2021, sprach eine unbekannte männliche Person eine ältere Dame im Netto-Supermarkt in Jena-Zwätzen an. Während des Gesprächs entnahm eine zweite männliche Person die Geldbörse der Frau aus deren Handtasche. Anschließend verließen beide Täter den Supermarkt. Die Tathandlung konnte durch Zeugen beobachtet werden und die Polizei wurde informiert. Vor Ort und im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen waren die Täter nicht mehr feststellbar, jedoch ist das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

