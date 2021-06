Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleintransporter gestohlen

Jena (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 25.06.2021 wurde durch unbekannte Täter in der Bonhoefferstraße in Jena ein grauer Fiat Ducato entwendet. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge im Wert von über 5.000,00 Euro. Täterhinweise bitte an den Inspektionsdienst Jena, Tel.: 03641-810.

