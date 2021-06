Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigt und weggefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 21-Jähriger meldete sich am Donnerstagmorgen bei der Polizei und teilte eine Unfallflucht mit. Der junge Mann parkte am 22.06.2021 seinen Pkw auf dem Parkplatz Brauhausplatz in Stadtroda in einer Parklücke. Bei der Rückkehr am Donnerstagmorgen bemerkte er einen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der unbekannte Unfallverursacher hatte augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken den Opel touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell