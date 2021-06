Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück gehabt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Schillerstraße in Eisenberg übersah eine 37-jährige Renault-Fahrerin einen herannahenden 16-Jährigen, der mit einem Kleinkraftrad die Fahrbahn passierte. Der Junge konnte dem Fahrzeug ausweichen, sodass es zu keiner Berührung kam. Durch das Ausweichmanöver kollidierte der Simson-Fahrer allerdings mit einer Bordsteinkante und stürzte in Folge dessen. Glücklicherweise blieb der Schüler unverletzt und es entstand lediglich leichter Sachschaden an seinem Moped.

