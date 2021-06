Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anders als es scheint

Jena (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben einen unbekannten Mann dabei beobachten konnte, wie dieser durch ein geöffnetes Fenster in die chemische Fakultät in der Humboldtstraße eingestie. Sofort verlegten die Einsatzkräfte vor Ort und umstellten das Gebäude. Im Inneren konnten mehrere Personen festgestellt werden, welche scheinbar heftig diskutierten. Nachdem die Beamten Kontakt zu den Unbekannten aufgenommen hatten, klärte sich die Situation auf. Alle Personen waren berechtigt in dem Gebäude, da es sich um Mitarbeiter und Studenten handelte. Damit der Professor nicht komplett um die Fakultät herumlaufen musste, um zur Gruppe zu gelangen, wurde er kurzerhand durch ein Fenster ins Gebäude gelassen. In der Folge konnte die Gruppe ungestört weiterdiskutieren und die Polizeibeamten wieder abrücken.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell