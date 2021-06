Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht nicht gesehen und mit Straßenbahn kollidiert

Jena (ots)

Eine herannahende Straßenbahn hatte am Donnerstagabend ein 88-jähriger Ford-Fahrer übersehen. Gegen 17:15 Uhr fuhr der Rentner die Rudolstädter Straße stadteinwärts. Der Mann hatte vermutlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage übersehen, als er auf Höhe der Gleisquerung Rudolstädter Straße angekommen war. Folglich war ein Zusammenstoß unvermeidbar. Der 88-Jährige und seine Beifahrerin wurden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht, wobei beide Personen nur leichte Verletzungen davon getragen haben. Bei den 25 Insassen der Straßenbahn ist glücklicherweise auch niemand zu Schaden gekommen. An der Straßenbahn und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Pkw musste mit einem Abschleppdienst geborgen werden.

