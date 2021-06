Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gute Nacht

Jena (ots)

Ein 19-Jähriger aus Jena schlief am Donnerstagmorgen seinen Rausch in der Straßenbahn aus. Trotz mehrfacher Ansprache des jungen Mannes war der aber nicht wach zu bekommen, sodass der Straßenbahnführer die Polizei informierte. Bei Eintreffen der Beamten, entschloss sich der 19-Jährige doch seine Augen zu öffnen und die Bahn am Löbdergraben zu verlassen. Da es dem Trunkenbold augenscheinlich gut ging und keinerlei strafrechtliche Relevanz vorlag, wurde der Mann vor Ort aus der Maßnahme entlassen, damit er in Ruhe seinen Rausch ausschlafen konnte.

