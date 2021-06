Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Apolda (ots)

Am 24.06.21, gegen 17:10 Uhr kam es auf dem Tankstellengelände in der Gramonter Straße in Apolda zu einem Kleinunfall. Beim Rangieren touchierte der 23jährige Fahrer eines Pkw VW den auf dem Gelände abgestellten Pkw Audi einer 36jährigen Apoldaerin. Nach ersten Prüfungen kam es jedoch zu keinem sichtbaren Schaden.

