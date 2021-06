Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ölspur

Bad Sulza (ots)

Gegen 15:30 Uhr, am 24.06.2021 meldete die Rettungsleitstelle Weimarer Land eine Ölspur in der Ortslage Bad Sulza. Beim anschließenden Abprüfen vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Pkw Mercedes eines 39jährigen Auswärtigen die Ölspur, beginnend am Diska-Markt in der Apoldaer Straße und endend auf dem Parkplatz der Sophienklinik in der Sophienstraße, verursacht hatte. Der Verursacher konnte am Fahrzeug nicht angetroffen werden, so dass ihm eine Mitteilung hinterlassen wurde. Er wird sowohl für den Einsatz der FFW Bad Sulza, welche das Öl gebunden hat, als auch für den der Polizei aufkommen müssen.

