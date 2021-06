Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Außer Kontrolle

Jena (ots)

Scheinbar außer Kontrolle geriet ein Dalmatiner am 20. Juni 2021, gegen 11:30 Uhr, in der Juri-Gagarin-Straße in Jena. Als der leinenlose Hund einen anderes Tier seiner Gattung entdeckte, welcher gerade mit seinen Besitzer Gassi ging, sprang der gefleckte Vierbeiner auf den kleinen Hund und seine Besitzer zu. Da der Dalmatiner bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen ist, nahm die Hundehalterin aus Reflex ihren Kleinhund in den Arm und setzte diesen anschließend auf das Dach eines geparkten Fahrzeuges, um einen Kampf der beiden Hunde zu verhindern. Der Dalmatiner ließ sich aber nicht davon abbringen und sprang stattdessen die Hundebesitzerin an, welche dadurch leicht verletzt wurde und hinterließ Kratzspuren an dem geparkten Fahrzeug. Kurze Zeit später erschien der Besitzer des Dalmatiners, nahm seinen Hund und verließ wortlos den Ort des Geschehens.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Vor allem nach dem Fahrzeughalter des Pkws, der in der Zeit in der Juri-Gagarin-Straße, Höhe Hausnummer 1, parkte und dem Hundehalter des Dalmatiners. Bei Eintreffen der Polizei konnten beide vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Jena unter: 03641-810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell