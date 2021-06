Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Täter?

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar, liegt vor.

Am Dienstag, den 30.März 2021, zwischen 15:55 Uhr und 15:57 Uhr, hob eine unbekannte männliche Person in einer Bankfiliale in Oberweimar dreimal unberechtigt Geld von dem Konto einer Frau ab. Der Täter entwendete zuvor die Kreditkarte der Geschädigten. Insgesamt entstand ein finanzieller Gesamtschaden von 995 Euro.

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität und Aufenthalt machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Weimar unter: 03643- 8820 oder per Mail an: K3.KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

