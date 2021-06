Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Schnäpse vor Fahrtbeginn

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kreuz und quer über die Fahrbahn ging es am Mittwochabend für einen 58-Jährigen aus Bad Klosterlausnitz, der schlussendlich mit seinem Fahrzeug im Graben landete. Als die Polizeibeamten hinzukamen wurde schnell deutlich warum. Der Mann bot eine 1,5 Promille an. Nachdem der 58-Jährige in einem Supermarkt in Hermsdorf zwei Schnäpse getrunken hatte, fuhr er zurück nach Bad Klosterlausnitz. Auf Höhe des Kurparkes überholte der VW-Fahrer eine Radfahrerin und kam nach links von der Straße ab. Der 58-Jährige überfuhr eine Wiese, anschließend querte er eine angrenzende Straße und prallte gegen einen Bordstein, wodurch er letztlich zurück in den Graben geschleudert wurde. Eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bestand zum Glück nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

