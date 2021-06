Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlösser verklebt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen meldete am Mittwoch ein Zeuge der Polizei. Die beiden Lkws wurden auf einem Firmengelände in Kahla untergestellt. Unbekannte haben mittels Sekundenkleber die Schlösser der Fahrer- und der Beifahrertür verklebt, sodass ein Schließen nicht mehr möglich war. Durch einen Techniker mussten die Schlösser aufgebohrt werde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell