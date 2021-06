Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß zweier Rentner

Jena (ots)

In der Schrödingerstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der 68-Jährige fuhr mit seinem Rad auf der Schrödingerstraße in Richtung Hugo-Schrade-Straße. Eine 76-Jährige wollte die Straße von links nach rechts queren und betrat dazu die Fahrbahn. In der Folge übersehen sich beide Rentner und kollidieren miteinander. Sowohl die Fußgängerin, als auch der Radfahrer wurden hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell