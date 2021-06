Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheiben zerstört

Jena (ots)

An einer Pizzeria im Magdelstieg in Jena hinterließen Unbekannte ein Bild der Zerstörung. Wie ein Zeuge am Mittwochmittag der Polizei mitteilte, wurden zwei der drei Glasscheiben durch den oder die Täter eingeworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht abgeschätzt werden.

