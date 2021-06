Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Public Viewing

Apolda (ots)

Am 23.06.2021, im Zeitraum von 20:00 bis 24:00 Uhr fand in der Vereinsbrauerei Apolda, am Topfmarkt anlässlich des Vorrundenspiels Deutschland ./. Ungarn eine Public-Viewing-Veranstaltung statt. Ungefähr 90 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, auf großer Leinwand und somit stadionähnlich die Veranstaltung zu verfolgen, wahrgenommen. Beamte der Polizeiinspektion Apolda waren vor Ort, um frühzeitig möglichen Störungen begegnen zu können, welche jedoch löblicherweise ausblieben.

