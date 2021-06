Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogenfund

Apolda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am 24.06.2021, gegen 03:40 Uhr ein 41jähriger Mann in der Stobraer Straße in Apolda, auf Höhe des Carolinenheims einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser diverse Betäubungsmittel mit sich führte. Insgesamt konnten 3 Gramm Crystal und 10 Gramm Marihuana sichergestellt werden.

