Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots)

Beamte der PI Weimar führten am Mittwoch mehrere Verkehrskontrollen durch. So wurden in einer Kontrollstelle in der Rießnerstraße 23 Autos samt ihrer Fahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit kontrolliert. In Neumark wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In Summe wurden neun Verkehrsteilnehmer verwarnt, gegen zwei wurde ein Bußgeld erhoben. Sieben Männer und Frauen müssen zeitnah noch einmal vorstellig werden. Sie hatten entweder vorgeschriebene Dokumente nicht dabei oder Mängel an den Fahrzeugen, die kurzfristig behoben werden müssen.

