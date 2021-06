Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Restaurant eingebrochen

Weimar (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 04:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Geleitstraße ein. Durch einen Schacht, der zur Warenlieferung genutzt wird, verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Keller der Gaststätte. Das zuständige Sicherheitsunternehmen verständigte die Polizei, durch welche sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Trotzdem konnten der oder die Täter nicht ausfindig gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Ob und was aus den Räumlichkeiten entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Hinweisen zu den Tätern. Wer im fraglichen Zeitraum im oberen Bereich der Geleitstraße Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

