Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped wieder da

Weimar (ots)

Ein in der Nacht vom 06. auf den 07. Mai in Bad Berka gestohlener Motorroller konnte gestern seinem Eigentümer wieder übergeben werden. Das Moped wurde neben einem abseitsliegenden Waldweg in Kranichfeld gefunden. Nach der Sicherung möglicher Täterspuren von dem Fahrzeug, wurde es an seinen Besitzer herausgegeben.

