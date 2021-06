Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Entdeckungstour

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neun Rinder waren am Dienstagabend in Hermsdorf auf Entdeckungstour. Wie ein Zeuge mitteilte, waren die Kühe auf einem Autohof nahe der BAB 4 unterwegs und liefen zwischen den Lkws umher. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten die Tiere den Schauplatz aber bereits verlassen, konnten wenig später jedoch in Richtung Hermsdorf laufend festgestellt werden. Nachdem der Besitzer ausfindig gemacht wurde und vor Ort erschien, stellte dieser allerdings fest, dass augenscheinlich nur sieben Rinder dem Ruf der Freiheit gefolgt sind. Somit blieben zwei Kühe spurlos verschwunden. Nachdem die Tiere auf ihr Feld zurückgeführt wurden, meldete sich der Besitzer erleichtert und gab an, dass auch die anderen beiden Streuner wieder zurückgekehrt sind. Wie die Tiere Reißaus nehmen konnten, ist bisher unklar. Vermutlich haben Unbekannte das Tor geöffnet, sodass die Tiere ungehindert von dannen ziehen konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell