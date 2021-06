Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu schnell in der Kurve

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Rover-Fahrer befuhr die Geraer Straße in Eisenberg stadteinwärts und kam aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zunächst nach links von seiner Fahrspur ab. Als der junge Mann gegenlenkte, kam er fortfolgend nach rechts an den Bordstein. Von diesem prallt er nach links ab und kollidierte mit einem Audi, welcher am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkt war. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

