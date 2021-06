Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wendmanöver verursacht Unfall

Jena (ots)

Zu einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Dienstag im Magdelstieg. Ein 74-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot den Magdelstieg in Richtung Tatzendpromenade, als er ein Wendemanöver startete. Dabei übersieht er allerdings eine 57-Jährige Radlerin, welche in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Pkw touchierte die Fahrradfahrerin, sodass diese zu Fall kam und sich verletzte. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Rentner einer Atemalkohol von 0,9 Promille gemessen, sodass der 74-Jährige die Beamten anschließend ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten musste.

