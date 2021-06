Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw macht sich selbstständig

Jena (ots)

Aufgrund eines nicht korrekt gesicherten Fahrzeuges, wurde eine Frau am Dienstagmorgen in der Schlegelstraße verletzt. Eine 39-Jährige stellte ihren Daihatsu auf einem Parkplatz ab, vergaß hierbei aber das Fahrzeug ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen zu sichern. Nachdem die 39-Jährige aus ihrem Pkw ausgestiegen ist, rollte dieser los und stieß gegen einen Opel. Eine 37-Jährige verließ in diesem Moment den Opel, als der Daihatsu gegen die Fahrertür rollte und so das Bein der jungen Frau einklemmte. Die 37-Jährige wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht.

