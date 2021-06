Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Einparken verschätzt

Apolda (ots)

In der Rosa-Luxemburg-Straße in Apolda kam es am 22.06.2021, 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 38jährige Frau beabsichtigte dort, ihren Pkw Subaru vor einem Pkw Opel einzuparken und unterschätzte dabei den seitlichen Abstand, so dass es zur Berührung beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.000 Euro.

