Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse gestohlen

Apolda (ots)

Einer 80jährigen Frau wurde am 22.06.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr in einem Supermarkt Am Weimarer Berg die Geldbörse durch unbekannte Täter gestohlen. Sie hatte ihre Handtasche teils unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Dies nutzte der oder die Täter offenbar, um das Beutegut zu entwenden. Darin befanden sich diverse persönliche Papiere sowie 85 Euro Bargeld.

