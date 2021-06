Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Apolda (ots)

Im Zeitraum 21.06.2021, 18:00 Uhr bis 22.06.2021, 07:00 Uhr kam es in Apolda, auf dem Parkplatz unterhalb des Bismarckturms in der Werner-Seelenbinder-Straße zur Sachbeschädigung an einem Pkw Peugeot. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe an der Fahrertür ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Entwendet wurde offenbar nichts.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell