Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vor eigenem Grundstück bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sein Fahrzeug nur einen kurzen Moment aus den Augen gelassen hat ein 79-Jähriger in Bürgel. Der Mann stellte seinen Pkw vor seinem Grundstück ab, um an seine Garage zu gelangen. In den zwei bis drei Minuten der Unachtsamkeit nutzten Diebe die Gelegenheit und nahmen aus dem unverschlossenen Fahrzeug die Geldbörse des Rentners. Anschließend flüchteten die Unbekannten unerkannt.

