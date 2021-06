Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Toiletten beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Montagmittag bekannt wurde, haben unbekannte Täter drei Münzeinwürfe der öffentlichen Toiletten in der Straße des Friedens in Stadtroda aufgebrochen. Als Tatzeit wird der 10. Bis 17. Juni angenommen. Wie hoch das Beutegut ist, was die Langfinger an sich genommen haben, kann allerdings nicht abgeschätzt werden.

