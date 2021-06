Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter verletzt sich selbst

Jena (ots)

Stunk suchte am Montagabend ein junger Mann in Jena. Der 16-Jährige begab sich in den Bereich des Skaterparks in der Oberaue. Hier verweilten bereits mehrere Jugendliche, die Skateten und Musik hörten. Scheinbar gefiel dem 16-Jährigen die abgespielte Musik aber nicht, sodass er die Box ausschaltete und seine eigene Musik aufdrehte. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der 16-Jährige schmiss einen Mülleimer um, nahm eine leere Schnapsflasche heraus, schlug diese kaputt und rannte hinter einem 19-Jährigen hinterher, um diesen zu verletzten. Dem jungen Mann gelang es allerdings dem 16-Jährigen die Flasche aus der Hand zu schlagen. Dabei verletzte sich der Täter selber und musste im Krankenhaus versorgt werden. Ihn erwartet nun, neben seinem verletzten Finger, eine Anzeige.

