Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe unterwegs

Jena (ots)

Einem Handtaschendiebstahl fiel am Montagmittag eine 75-Jährige zum Opfer. Die Frau war in einem Supermarkt im Zentrum einkaufen, als unbekannte Langfinger ihr die Brieftasche und das Handy aus der Tasche entwendeten. Die Frau merkte das Fehlen erst beim Bezahlvorgang an der Kasse. Auch einem Einkaufsmarkt in der Osmaritzer Straße wurde eine 72-jährige Frau bestohlen. Die Frau hing ihren Einkaufsbeutel, in dem ihre Wertsachen verstaut waren, über den mitgeführten Einkaufswagen. In einer unbeobachteten Minute nutzten Diebe die Situation aus und bedienten sich, eher sie unerkannt entkommen konnten.

