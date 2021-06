Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reh vorm Auto

Jena (ots)

Am 21.06.2021, gegen 22:55 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Liebstedt und Pfiffelbach zu einem Wildunfall. Die 43jährige Fahrerin eines Pkw Ford stieß hier mit einem Reh zusammen, welches plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell