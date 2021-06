Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw kollidiert mit Bus

Apolda (ots)

In der Erfurter Straße/Ecke Schubertstraße kam es am 21.06.2021, gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw Skoda. Die offenbar ortsunkundige Fahrerin des Pkw befuhr die Erfurter Straße stadteinwärts und wollte sodann in der Einmündung zur Schubertstraße ihr Fahrzeug wenden, dabei kam sie mit der Vorderfront im Anschluss zu weit auf die Erfurter Straße. Hier stieß sie mit einem unbesetzten Linienbus zusammen, welcher ebenso stadteinwärts fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell