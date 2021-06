Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer verletzt

Apolda (ots)

Am 21.06.2021, gegen 14:15 Uhr kam es in der Dammstraße in Apolda, nahe der dortigen Bahnunterführung zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 71jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt war. Er rutschte mit seinem Fahrzeug auf der nach dem Starkregen der vorangegangenen Nacht verschmutzten Fahrbahn weg und zog sich dabei leichte Verletzungen am rechten Unterarm zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

