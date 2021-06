Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tür beschädigt

Apolda (ots)

Eine 28jährige Anwohnerin teilte am 21.06.2021, gegen 17:30 Uhr eine Sachbeschädigung in der Utenbacher Straße in Apolda mit, nachdem sie festgestellt hatte, dass ein Teil des Schließbleches an der hinteren Hauseingangstür heraus gebrochen war. Hebelspuren waren nicht vorhanden. Im Haus selbst wurden keine weiteren Beschädigungen festgestellt, entwendet wurde nichts, so dass zunächst davon auszugehen ist, dass die Tür durch einen anderen Anwohner oder Gast mit Gewalt, um ohne Schlüssel ins Haus zu gelangen, aufgedrückt wurde und der Sachschaden entstand.

